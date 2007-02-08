Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Фиорентина» принимает «Аталанту»

В 23-м туре Серии А «Рома» на своем поле уступила «Болонье» (2:3).

В субботу «Ювентус» играет в гостях с «Вероной». В воскресенье «Лацио» встречается с «Пармой», а закроет тур дерби «Интер» – «Милан».

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23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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