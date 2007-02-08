Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Фиорентина» принимает «Аталанту»

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В 23-м туре Серии А «Рома» на своем поле уступила «Болонье» (2:3).

В субботу «Ювентус» играет в гостях с «Вероной». В воскресенье «Лацио» встречается с «Пармой», а закроет тур дерби «Интер»«Милан».

Чемпионат Италии

23-й тур

Фиорентина – Аталанта
Дата проведения
8 февраля, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Сампдория
Дата проведения
8 февраля, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Ювентус
Дата проведения
8 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

СПАЛ – Сассуоло
Дата проведения
9 февраля, 14.30, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Лечче
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Кальяри
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Удинезе
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Лацио
Дата проведения
9 февраля, 20.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Милан
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Болонья 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Орсолини, 1:1 – 22, автогол Денсвил, 1:2 – 26 Барроу, 1:3 – 51 Барроу, 2:3 – 72 Мхитарян.
РомаЛопес, Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти, Джеко.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Схаутен, Сванберг (Домингес, 73), Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86), Паласио.
Предупреждения:
Сванберг (38), Схаутен (55), Бани (59), Сантон (59), Бруно Перес (85), Скорупски (88).
Удаление:
Кристанте (80).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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