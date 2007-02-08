Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Фиорентина» принимает «Аталанту»

В 23-м туре Серии А «Рома» на своем поле уступила «Болонье» (2:3).
В субботу «Ювентус» играет в гостях с «Вероной». В воскресенье «Лацио» встречается с «Пармой», а закроет тур дерби «Интер» – «Милан».
Чемпионат Италии
23-й тур
- Дата проведения
- 8 февраля, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 8 февраля, 20.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 9 февраля, 14.30, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 16 Орсолини, 1:1 – 22, автогол Денсвил, 1:2 – 26 Барроу, 1:3 – 51 Барроу, 2:3 – 72 Мхитарян.
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Рома –
Лопес, Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти, Джеко.
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Болонья –
Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Схаутен, Сванберг (Домингес, 73), Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86), Паласио.
- Предупреждения:
- Сванберг (38), Схаутен (55), Бани (59), Сантон (59), Бруно Перес (85), Скорупски (88).
- Удаление:
- Кристанте (80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.