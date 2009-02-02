Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Фиорентины», «Интер» в гостях у «Удинезе», «Милан» – «Верона»

В 22-м туре Серии А «Рома» на выезде проиграла «Сассуоло» (2:4).

«Ювентус» в воскресенье примет «Фиорентину», «Лацио» – СПАЛ, дома встретится с «Вероной», «Интер» – в гостях с «Удинезн» (1:1).

Закроется тур в понедельник матчем «Сампдория» – «Наполи».

Чемпионат Италии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А