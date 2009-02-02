Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Фиорентины», «Интер» в гостях у «Удинезе», «Милан» – «Верона»

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Брешия Верона Сассуоло СПАЛ Футбол

В 22-м туре Серии А «Рома» на выезде проиграла «Сассуоло» (2:4).

«Ювентус» в воскресенье примет «Фиорентину», «Лацио» – СПАЛ, «Милан» дома встретится с «Вероной», «Интер» – в гостях с «Удинезн» (1:1).

Закроется тур в понедельник матчем «Сампдория» – «Наполи».

Чемпионат Италии

22-й тур

Ювентус – Фиорентина
Дата проведения
2 февраля, 14.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Аталанта – Дженоа
Дата проведения
2 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – СПАЛ
Дата проведения
2 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Верона
Дата проведения
2 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Торино
Дата проведения
2 февраля, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Интер
Дата проведения
2 февраля, 22.45, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сампдория – Наполи
Дата проведения
3 февраля, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Брешия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
1 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36, пенальти Торрегросса, 1:1 – 43 Орсолини, 2:1 – 89 Бани.
БолоньяСкорупски, Ларангейра, Денсвил, Мбайе (Сантандер, 81), Бани, Поли, Сансоне (Барроу, 12), Сориано, Орсолини (Ольсен, 72), Схаутен, Паласио.
БрешияЙоронен, Чансельор, Сабелли, Матею, Чистана, Дессена (Мартелла, 61), Ромуло (Ндой, 72), Бизоли, Тонали, Торрегросса, Айе (Доннарумма, 77).
Предупреждения:
Мбайе (34), Торрегросса (41), Ларангейра (45), Ромуло (45), Поли (46).

 

Кальяри – Парма 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
1 февраля, 20.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Жоао Педро, 1:1 – 42 Куцка, 2:1 – 53 Симеоне, 2:2 – 90 Корнелиус.
КальяриКраньо, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 72), Ионицэ, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Палоски, 84).
ПармаКоломби, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Бругман (Спрокати, 80), Эрнани, Силигарди (Капрари, 57), Куцка, Куртич, Корнелиус.
Предупреждения:
Дармиан (34), Гальоло (52), Чигарини (69), Нандес (77), Наингголан (87).

 

Сассуоло – Рома 4:2 (3:0, 1:2)
Дата проведения
1 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Капуто, 2:0 – 16 Капуто, 3:0 – 26 Джуричич, 3:1 – 55 Джеко, 3:2 – 73, пенальти Верету, 4:2 – 74 Бога.
СассуолоКонсильи, Толян, Романья, Феррари, Кирьякопулос, Обианг, Локателли, Берарди (Маньяни, 88), Джуричич, Бога (Маньянелли, 82), Капуто (Дефрель, 75).
РомаЛопес, Сантон (Бруно Перес, 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Вильяр, 81), Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 66), Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.
Предупреждения:
Кристанте (24), Сантон (29), Обианг (34), Пеллегрини (44), Клюйверт (62), Спинаццола (65), Манчини (84).
Удаление:
Пеллегрини (69).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья