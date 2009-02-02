Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Фиорентины», «Интер» в гостях у «Удинезе», «Милан» – «Верона»

В 22-м туре Серии А «Рома» на выезде проиграла «Сассуоло» (2:4).
«Ювентус» в воскресенье примет «Фиорентину», «Лацио» – СПАЛ, «Милан» дома встретится с «Вероной», «Интер» – в гостях с «Удинезн» (1:1).
Закроется тур в понедельник матчем «Сампдория» – «Наполи».
Чемпионат Италии
22-й тур
- Дата проведения
- 2 февраля, 14.30, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 0:1 – 36, пенальти Торрегросса, 1:1 – 43 Орсолини, 2:1 – 89 Бани.
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Болонья –
Скорупски, Ларангейра, Денсвил, Мбайе (Сантандер, 81), Бани, Поли, Сансоне (Барроу, 12), Сориано, Орсолини (Ольсен, 72), Схаутен, Паласио.
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Брешия –
Йоронен, Чансельор, Сабелли, Матею, Чистана, Дессена (Мартелла, 61), Ромуло (Ндой, 72), Бизоли, Тонали, Торрегросса, Айе (Доннарумма, 77).
- Предупреждения:
- Мбайе (34), Торрегросса (41), Ларангейра (45), Ромуло (45), Поли (46).
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 19 Жоао Педро, 1:1 – 42 Куцка, 2:1 – 53 Симеоне, 2:2 – 90 Корнелиус.
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Кальяри –
Краньо, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 72), Ионицэ, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Палоски, 84).
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Парма –
Коломби, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Бругман (Спрокати, 80), Эрнани, Силигарди (Капрари, 57), Куцка, Куртич, Корнелиус.
- Предупреждения:
- Дармиан (34), Гальоло (52), Чигарини (69), Нандес (77), Наингголан (87).
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 1:0 – 7 Капуто, 2:0 – 16 Капуто, 3:0 – 26 Джуричич, 3:1 – 55 Джеко, 3:2 – 73, пенальти Верету, 4:2 – 74 Бога.
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Романья, Феррари, Кирьякопулос, Обианг, Локателли, Берарди (Маньяни, 88), Джуричич, Бога (Маньянелли, 82), Капуто (Дефрель, 75).
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Рома –
Лопес, Сантон (Бруно Перес, 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Вильяр, 81), Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 66), Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.
- Предупреждения:
- Кристанте (24), Сантон (29), Обианг (34), Пеллегрини (44), Клюйверт (62), Спинаццола (65), Манчини (84).
- Удаление:
- Пеллегрини (69).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.