«Манчестер Сити» созывал игроков на экстренное собрание по поводу исключения из ЛЧ

Руководство «Манчестер Сити» оперативно отреагировало на новость об исключении из еврокубков.
В течение часа после решения УЕФА клуб разослал игрокам сообщения с просьбой присутствовать на встрече с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано в субботу в обеденный перерыв.
«Манчестер Сити» рассылал сообщения игрокам, в частности, по WhatsApp – в некоторых случаях через полчаса после новостей об исключении.
Футболисты в эти выходные должны отчитаться о зимних каникулах. «Манчестер Сити» хотел собрать игроков, чтобы Сориано проинформировал их о планах клуба после решения УЕФА исключить команду из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.
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