«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства-2014, если расследование АПЛ подтвердит нарушения ФФП (Daily Mail)

может столкнуться с серьезными проблемами после того, как исключил клуб из еврокубков в связи с нарушением финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает Daily Mail.

Во-первых, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию, то «Ман Сити» придется реструктурировать финансы, что может привести к продаже ведущих игроков, таких как , Кевин де Брюйне и Эмерик Лапорт.

Во-вторых, лига может задним числом снять с «Манчестер Сити» очки. Клуб могут лишить чемпионства 2014 года, если в ходе отдельного расследования АПЛ нарушения подтвердятся.

Хотя официальной информации не поступало, предполагается, что Премьер-лига изучит период с 2012 по 2016 год, поскольку именно тогда, как утверждает УЕФА, «Ман Сити» завышал спонсорские доходы. Неясно, затронет ли это расследование чемпионство 2012 года.

Напомним, в 2014-м «Манчестер Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини выиграл АПЛ, обойдя «Ливерпуль» Брендана Роджерса на два очка. Именно в том сезоне за два тура до конца чемпионата в матче с «Челси» (0:2) поскользнулся хавбек мерсисайдцев Стивен Джеррард, в результате чего лондонский клуб повел 1:0 в первом тайме. Кроме того, в предпоследнем туре «Ливерпуль» вел 3:0 на выезде с «Кристал Пэлас», но в итоге сыграл вничью, пропустив три мяча в конце второго тайма.

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