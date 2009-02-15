У «Манчестер Сити» есть 10 дней, чтобы подать апелляцию на исключение из еврокубков

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У «Манчестер Сити» есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

В пятницу «Манчестер Сити» в заявлении сообщил, что собирается обжаловать решение УЕФА.

Как пишет BBC, нет ни малейшей вероятности, что клуб частично примет наказание за нарушение ФФП, чтобы быстро разрешить ситуацию. 

В дополнение к подаче апелляции «Манчестер Сити» также должен попросить, чтобы исключение и штраф в 30 миллионов евро отменили до рассмотрения апелляции.

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