Семин о том, кто лучший на пике – Месси, Роналду, Пеле или Марадона: «Конечно, Месси»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы в рамках блиц-опроса.
– Самый запоминающийся матч в Европе?
– Мне кажется, что это игра с «Интером» (3:0). И очень хорошим был матч с «Ювентусом» (1:2) дома.
– Самый чудной легионер в вашей карьере?
– Чудной? Обиора.
– Знаменитую шапку с петушком вы носили на удачу или просто так?
– По случаю. Надел, и выиграли. Потом продолжил надевать.
– Следите за своими футболистами в инстаграме?
– Периодически. Я не большой специалист в этом деле, да и времени почти нет.
– Как футболистам снимать стресс?
– Анекдотом.
– А тренерам?
– Нужно пережить стресс.
– Дружбой с каким человеком гордитесь и считаете ее счастливым случаем?
– По времени и по жизни, наверное, это Баринов. Не Дима Баринов, а тот, который актер.
– Вы видели игру Пеле, Марадоны, Роналду, Месси. На пике кто из них лучший?
– Конечно, Месси.
– В чемпионской раздевалке вы пели песню «День победы». Что споете после следующего чемпионства?
– «День победы». Мы не забываем ее, – сказал Семин.