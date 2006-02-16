Семин о том, кто лучший на пике – Месси, Роналду, Пеле или Марадона: «Конечно, Месси»

Главный тренер Юрий Семин ответил на вопросы в рамках блиц-опроса.

– Самый запоминающийся матч в Европе?

– Мне кажется, что это игра с «Интером» (3:0). И очень хорошим был матч с «Ювентусом» (1:2) дома.

– Самый чудной легионер в вашей карьере?

– Чудной? Обиора.

– Знаменитую шапку с петушком вы носили на удачу или просто так?

– По случаю. Надел, и выиграли. Потом продолжил надевать.

– Следите за своими футболистами в инстаграме?

– Периодически. Я не большой специалист в этом деле, да и времени почти нет.

– Как футболистам снимать стресс?

– Анекдотом.

– А тренерам?

– Нужно пережить стресс.

– Дружбой с каким человеком гордитесь и считаете ее счастливым случаем?

– По времени и по жизни, наверное, это Баринов. Не Дима Баринов, а тот, который актер.

– Вы видели игру Пеле, Марадоны, Роналду, Месси. На пике кто из них лучший?

– Конечно, Месси.

– В чемпионской раздевалке вы пели песню «День победы». Что споете после следующего чемпионства?

– «День победы». Мы не забываем ее, – сказал Семин.