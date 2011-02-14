Малком: «У меня никогда не было проблем с травмами. Мнение критиков на меня не влияет»

Полузащитник «Зенита» Малком, восстановившийся после операции, опроверг мнение о том, что он подвержен травмам.

— Помните эпизод, в котором получили травму?

— На мне сфолили, был свисток… Честно говоря, даже вспоминать об этом не хочу.

Скажу одно: я буду делать все для побед «Зенита», потому что мечтаю войти в историю клуба, как другие бразильцы.

— Ваши критики утверждали, что клуб купил травмированного игрока, но ведь у вас никогда не было травм, из-за которых вы выбывали надолго?

— У меня никогда не было проблем с травмами. Мнение критиков на меня не влияет. Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью.

Я буду продолжать играть в футбол и показывать свои лучшие качества в «Зените».

— Как вы себя чувствовали в играх против «Сабуртало» и ЦСКА после шестимесячной паузы?

— Замечательно. Знаю, что я, наверное, еще не полностью готов, но быстро поймал ритм игры и прочувствовал соперника. Это игровое время в товарищеских матчах меня успокоило, – сказал Малком.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 млн евро плюс 5 млн бонусов.

В сезоне-2019/20 он провел лишь два матча – с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0), сыграв в общей сложности 64 минуты.