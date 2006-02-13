Ротенберг о Кокорине в «Сочи»: «Это шанс для него. В сборной России наблюдают за всеми»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мыслями по поводу перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в клуб с побережья Черного моря.
«Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в премьер-лиге. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами.
Считаю, это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны», – сказал бизнесмен.
Ротенберг также ответил на вопрос о том, может ли Кокорин попасть в состав сборной России на Евро-2020.
«Для него все пути открыты – он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть – если будет достоин, то попадет.
Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там [в сборной России] демократичный подход», – поделился мыслями владелец «Сочи».
Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»