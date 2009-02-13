«Монако» отказался от трансфера Кокорина в 2016 году после истории с шампанским

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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что клуб отказался от покупки форварда «Зенита» Александра Кокорина в 2016 году. 

«Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нем.

Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации.

Какое-то время рассматривали центрального защитника из Португалии. Он сейчас играет в «Олимпиакосе», недавно вернулся в сборную. Очень сильный защитник, но была неприятная история. Ему не отдавали долги, и они с ребятами пошли их выбивать. Следили за ним, но решили отойти от этого варианта», — сказал Васильев.

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