Медведев о Кокорине: «Давайте дождемся официального заявления «Сочи». Тогда будем обсуждать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.
Бизнесмен сегодня сообщил, что договоренность с нападающим Александром Кокориным о переходе на правах аренды до конца сезона достигнута.
«Давайте сначала дождемся официального заявления от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать», – сказал Медведев по поводу слов Ротенберга.
В январе «Сочи» уже сообщал об аренде Кокорина. Тогда нападающий «Зенита» отказался переходить в клуб с побережья Черного моря.
Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»