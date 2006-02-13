Медведев о Кокорине: «Давайте дождемся официального заявления «Сочи». Тогда будем обсуждать»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.

Бизнесмен сегодня сообщил, что договоренность с нападающим Александром Кокориным о переходе на правах аренды до конца сезона достигнута.

«Давайте сначала дождемся официального заявления от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать», – сказал Медведев по поводу слов Ротенберга.

В январе «Сочи» уже сообщал об аренде Кокорина. Тогда нападающий «Зенита» отказался переходить в клуб с побережья Черного моря.

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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