«Монако» выплатит деньги воспитавшим Головина ДЮСШ, когда получит все документы

Руководство «Монако» переведет солидарные выплаты детско-юношеским спортивным школам, принявшим участие в воспитании полузащитника .

«После трансфера Александра Головина в июле 2018 года в следующем месяце обратился в клубы, в которых он занимался, чтобы сообщить им о трансфере и начать процедуру перевода солидарных выплат. Не получив ответа, клуб выступил с напоминаниями в марте 2019 года.

В ноябре прошлого года «Монако» связался с РФС по этому вопросу и ответил на все запросы, все суммы солидарных выплат подтверждены «Монако» и Российским футбольным союзом.

«Монако» все еще ждет документов, позволяющих провести солидарные выплаты и таким образом соблюсти существующие правила, так же, как клуб делал всегда», – сообщили в пресс-службе клуба из княжества.

«Монако» купил Головина у за 30 миллионов евро. Хавбек стал самым дорогим российским футболистом в истории.

Школа в Калтане не получила 16 млн рублей от трансфера Головина в «Монако». Все из-за незнания правил