«Монако» выплатит деньги воспитавшим Головина ДЮСШ, когда получит все документы

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Руководство «Монако» переведет солидарные выплаты детско-юношеским спортивным школам, принявшим участие в воспитании полузащитника Александра Головина.

«После трансфера Александра Головина в июле 2018 года в следующем месяце «Монако» обратился в клубы, в которых он занимался, чтобы сообщить им о трансфере и начать процедуру перевода солидарных выплат. Не получив ответа, клуб выступил с напоминаниями в марте 2019 года.

В ноябре прошлого года «Монако» связался с РФС по этому вопросу и ответил на все запросы, все суммы солидарных выплат подтверждены «Монако» и Российским футбольным союзом.

«Монако» все еще ждет документов, позволяющих провести солидарные выплаты и таким образом соблюсти существующие правила, так же, как клуб делал всегда», – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба из княжества.

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