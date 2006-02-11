Директор ДЮСШ Осинники: «Подумали, что письмо из «Монако» после трансфера Головина – это развод или шутка»

Директор ДЮСШ города Осинники Галина Рудольф рассказала, что им приходило письмо от «Монако» насчет солидарных выплат после перехода .

Футболист числился в школе Осинников с 2008 по 2012 год. Этот город находится в 20 километрах от Калтана, где родился Головин.

«Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей.

Когда Головин перешел в , к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию.

Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас», – сказала Рудольф.

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