Гендиректор «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко продолжает надеяться на то, что нападающий Александр Кокорин присоединится к клубу с юга России.

«Если что-то изменится – узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два – посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

Что касается зарплаты Кокорина в «Зените», то не хочу это комментировать, я просто не знаю.

В «Сочи» будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в «Сочи», то будем обсуждать этот момент», – сказал Рубашко.

Кокорин должен был перейти в «Сочи» на правах аренды, однако сам футболист не захотел трансфера. В итоге Кокорин не был включен в список футболистов, отправившихся 29 января на сбор главной команды «Зенита» в Испании, и готовится ко второй части сезона в составе «Зенита-2».