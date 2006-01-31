Кокорин о нежелании переходить в «Сочи»: «У меня были амбиции и планы в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о договоренностях с «Зенитом» и ситуацией с арендой в «Сочи».

– Как ребята встретили тебя на первой тренировке?

– Атмосфера отличная в команде, меня знают ребята и тренерский штаб, много времени вместе провели. Зрители соскучились, говорят.

– Почему в «Сочи» не хочешь ехать? Это принципиальная позиция?

– Принципиальная, но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы.

– Ты же проговорил условия, когда вернулся в свой клуб?

– Да, но я так понимаю, что президент «Зенита» [кому-то] передавал информацию. Он меня услышал. Я улетел в отпуск между сборами и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с «Зенитом-2». Больше у разговоров не было.

– Ты мог бы не спорить с руководством и по примеру Артема Дзюбы пойти в клуб, где тебя ждут и дают шанс проявить себя.

– Я понимаю, о чем вы говорите. Но, повторюсь, у меня была цель и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут – я им не нужен.

Сейчас хоп и сказали – ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.

– Когда ты подписывал контракт, в нем не было пункта, что возможен перевод в аренду без твоего согласия?

– Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому.

– Владелец «Сочи» сказал, что обсуждал с тобой аренду заранее. Он был удивлен, что тебя удивили новости об этом. Как прокомментируешь его слова?

– Был ли у меня разговор с Ротенбергом по поводу чего?

– Перехода в «Сочи» на правах аренды. Заранее.

– Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить, – сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда».

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится