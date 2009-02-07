Прядкин о зарубежных клубах в РПЛ: «Это повысило бы интерес у населения этих стран и спонсоров»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об идее расширения чемпионата России за счет приглашения зарубежных клубов.

– Президент ЦСКА Евгений Гинер недавно предложил свой вариант расширения РПЛ – за счет приглашения клубов ближнего зарубежья. Это утопия?

– В теории – конечно, нет. Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос.

Все, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединенного чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот… Понятно, что пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы в своем чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском.

При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы, в случае договоренности по еврокубковым квотам и обоснования экономической целесообразности проекта, в том числе по логистике клубов.

– А может, за счет приглашения зарубежных команд поднять престиж Кубка России?

– Такие предложения тоже поступали. Но пока мы сосредоточены на той реформе Кубка, которую предложил РФС. Надо сначала утвердить новый формат на исполкоме РФС, а идею открытого Кубка России рассмотрим потом. Кстати, из Казахстана и Армении по этому поводу к нам уже обращались, – сказал Прядкин.