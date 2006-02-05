РПЛ подтвердила, что все 16 клубов выдвинули кандидатуру Прядкина

Российская Премьер-лига подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Сергей Прядкин.
«4 февраля 2020 года завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-лиги. Все шестнадцать клубов РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина», – говорится в заявлении на сайте РПЛ.
Напомним, 16 января единогласным решением на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин, однако РФС не утвердил это решение из-за нарушения регламента.
Новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта.
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