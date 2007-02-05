Прядкин о выборах главы РПЛ: «Благодарен клубам за доверие. Дюков поддержал мою кандидатуру»

Действующий президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал единогласное решение клубов лиги о выдвижении его кандидатуры на эту должность.

«Мы учли рекомендации Избиркома РФС по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие.

Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», – сказал Прядкин.

Новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта.

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