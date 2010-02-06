Дембеле перенесет операцию 11 февраля в Финляндии. Он не играет с ноября

сообщила, что полузащитник Усман Дембеле перенесет операцию из-за травмы, которую он получил на тренировке.

Операция пройдет 11 февраля, ее сделают в Финляндии, после чего сроках восстановления будет объявлено дополнительно.

Напомним, Дембеле получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

В прошлый раз Дембеле выходил на поле 27 ноября. Тогда он получил разрыв бицепса бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии».

В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.