Дембеле пропустит минимум две недели из-за травмы

Атакующий полузащитник «Барселоны» в ближайшее время не сможет вернуться на поле.

Француз пропустит минимум две недели из-за травмы мышцы бедра, которую он получил на вчерашней тренировке.

Напомним, что Дембеле находился на финальной стадии восстановления после своей предыдущей травмы. В матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который проходил 27 ноября, хавбек получил разрыв мышцы бицепса бедра.

В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.