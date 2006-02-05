Сетьен о конфликте в «Барсе»: «Меня волнует только футбол. Остальное не в моей власти»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о текущей ситуации в клубе.

«Это очень важные вещи, но они не влияют на меня. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы на игроков это оказало наименьшее влияние. Мы потратили пару минут на обсуждение этой ситуации. Наша обязанность – это фокусироваться на игре, и это все, что нас интересует. Меня волнует футбол, а все остальное – не в моей власти. Мы сделаем все, чтобы это не повлияло на команду.

Эта ситуация влияет на вас, а не на меня. Я сконцентрирован на футболе. Единственное, чего я хочу, – это давать игрокам все необходимое для побед. Проблемы случаются в каждом клубе мира. Есть вещи, которые я не смогу контролировать. Говорите со мной о футболе, все остальное меня не интересует. Все остальное никак не поможет мне в работе», – заявил Сетьен. 

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