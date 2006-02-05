Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором клуба , сообщает RAC1.

По информации источника, ее причиной послужил конфликт функционера с капитаном «Барселоны» . Сообщается, что встреча пройдет сегодня в 12 часов дня по местному времени.

Напомним, вчера в интервью Абидаль заявил, что «многие игроки не были удовлетворены» работой экс-главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Месси резко отреагировал на это высказывание, отметив, что «надо называть имена игроков», и отдельно подчеркнув, что «все несут ответственность».

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