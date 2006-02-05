Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси

Теги Эрик Абидаль Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, сообщает RAC1.

По информации источника, ее причиной послужил конфликт функционера с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Сообщается, что встреча пройдет сегодня в 12 часов дня по местному времени.

Напомним, вчера в интервью Абидаль заявил, что «многие игроки не были удовлетворены» работой экс-главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Месси резко отреагировал на это высказывание, отметив, что «надо называть имена игроков», и отдельно подчеркнув, что «все несут ответственность».

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