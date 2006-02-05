Абидаль о контракте Месси: «У нас есть лучший игрок мира, нельзя терять его»

Спортивный директор «Барселоны» рассказал, что клуб ведет переговоры с форвардом Лионелем Месси по поводу нового контракта.

«Лео может говорить, что он останется, но есть вещи, которые нужно обговорить в рамках контракта – сделка на два-три года или больше.

Переговоры начались с участием президента [Жозепа Бартомеу] и Оскара Грау. Идея в том, чтобы подписать более длительное соглашение, а не продлевать контракт каждый год.

Я оптимистично настроен. У нас есть лучший игрок мира, нельзя терять его. Надо быть оптимистами.

Думаю, Месси счастлив здесь, он получает удовольствие от своей работы. Он демонстрирует свой высший уровень, бьет рекорды.

Клуб хочет сделать его еще счастливее. И для этого мы должны дать ему наилучших партнеров по команде, улучшать состав каждый год, давая возможность выигрывать трофеи.

Мы хорошенько постараемся и, думаю, договоримся с Лео. Он знает, что нужен «Барсе», – описал ситуацию Абидаль.

Спортивный директор рассуждал о контракте Месси еще до того, как нападающий раскритиковал его за слова, сказанные о бывшем тренере «блауграны» Эрнесто Вальверде.