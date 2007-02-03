Орлов о закрытии программы «Футбольная столица»: «Это неправда. Она выйдет 2 марта»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о закрытии программы «Футбольная столица», ведущим которой он является.

Сообщалось, что передачу, выходящую на «НТВ-Петербург», могли закрыть из-за высказываний Орлова про форварда Александра Кокорина.

«Это неправда. Программа выйдет 2 марта, как обычно, после игры «Зенита» (29 февраля с «Локомотивом» дома – Sports.ru). Весь чемпионат России будет идти», – заявил Орлов.

«Спорт день за днем» сообщает, что Орлов и глава «Газпрома» обсудили будущее программы.