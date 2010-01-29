Отступные Холанда в «Боруссии» – 75 млн евро. Пункт не действует этим летом

Стали известны детали контракта нападающего с дортмундской «Боруссией».

Агент игрока Мино Райола и отец норвежца Альф-Инге Холанд настаивали на том, чтобы отступные в контракте игрока были ниже 50 миллионов евро.

Эта сумма не устроила «Боруссию», поэтому были прописаны отступные в 75 миллионов, причем этот пункт еще не вступит в силу летом 2020 года.

Контракт Холанда с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. «Боруссия» заплатила за футболиста 20 млн евро «Зальцбургу», 10 млн – отцу игрока, 15 млн – Райоле.

В двух матчах Бундеслиги Холанд забил 5 голов, сыграв всего 61 минуту.

Холанд – зверюга! После хет-трика в дебюте оформил дубль, выйдя на 65-й минуте

Холанд! Холанд! Холанд!