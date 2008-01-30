Кокорин о варианте с «Локо»: «Рад бы что-то сказать, но не могу. «Зенит» не обозначил позицию»

Теги Локомотив Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Зенит-2 Александр Кокорин Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мыслями о своем будущем. 

– Многие клубы РПЛ изъявили желание пригласить вас играть. Есть ли вероятность, что вы примете чье-то предложение?

– Вероятность может появиться только после того, как футбольный клуб «Зенит» даст официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. О моем будущем у меня нет никакого понимания кроме того, что завтра я присоединюсь к «Зениту-2».

– Федор Смолов перешел на правах аренды в «Сельту». Есть ли вариант, что вы присоединитесь к «Локомотиву»?

– Я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать, потому что «Зенит» свою позицию до сих пор не обозначил, – сказал Кокорин.

Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию.

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