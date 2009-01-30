Переговоров между Кокориным и «Локомотивом» еще не было («СЭ»)

Заинтересованность «Локомотива» в нападающем «Зенита» Александре Кокорине пока не вылилась в предметные шаги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на сегодняшний день представители московского клуба не встречались и не вели переговоров со стороной футболиста.

Многое будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с «Зенитом» без санкций для себя. Если это удастся, на Кокорина будет серьезный спрос со стороны нескольких клубов РПЛ.

О заинтересованности «Локомотива» ранее сообщил инсайдер Сергей Егоров.

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится