Александр Соболев: «Спартак» – один из самых великих клубов России. Честь играть за него»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в .

– Что для тебя значит переход в «Спартак»?

– Конечно, я еще сам не до конца осознаю, что это действительно со мной происходит, потому что «Спартак» – это один из самых великих клубов России. Это честь играть за такой клуб.

– Расскажи, какой ты футболист. За какие качества полюбят, надеемся, тебя спартаковские болельщики?

– Не знаю, какие у меня сильные качества. Надеюсь, меня полюбят за мою игру: я буду биться в каждом матче, каждую секунду, буду всегда играть на результат.

– В первой части сезона ты забил 10 мячей. Сколько планируешь забить весной?

– Я всегда говорю, что неважно, сколько ты забиваешь, главное, чтобы команда выигрывала. Пусть я не буду забивать, но если мы будем выигрывать в каждом матче, это будет намного лучше.

Я могу забить в одном матче три, и мы проиграем 3:4 – от этого толку не будет. Поэтому пусть лучше забьет кто-то другой, мы выиграем 1:0 и это будут три очка, – сказал Соболев.

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