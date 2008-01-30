Председатель «Крыльев»: «Сбор показал, что Соболев уже не в Самаре мысленно. Он изъявил желание играть в топ-клубе»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал переход форварда Александра Соболева в .

«Решение было принято с учетом мнения тренерского штаба во главе с . Последний сбор показал, что Александр мысленно уже не в Самаре.

Отмечу, что стоимость Соболева за время его выступления за самарский клуб возросла многократно. Клуб в последнее время сделал несколько предложений по улучшению личного контракта.

Не секрет, что Александр сам изъявил желание играть в топ-клубе. И здесь мы пошли ему навстречу.

Благодарим его за работу в составе нашей команды и желаем новых успехов в его футбольной карьере», – сказал функционер.

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