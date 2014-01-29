Соболев о переходе в «Спартак»: «Самара стала для меня второй родиной, трамплином в карьере»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал переход в «Спартак» из «Крыльев Советов».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков.

Благодаря всем вам я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере.

Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны.

И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере.

Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», – сказал Соболев.