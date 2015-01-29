Жиру не против перехода в «Тоттенхэм». Он провел пять с половиной лет в «Арсенале» и два – в «Челси»

Нападающий Оливье Жиру может стать игроком «Тоттенхэма».

«Шпоры» сделали запрос о потенциальном переходе форварда. Сам футболист хочет остаться в Лондоне и не против варианта с продолжением карьеры в «Тоттенхэме».

«Шпоры» нынешней зимой вели переговоры о переходах нападающего Кшиштофа Пионтека из «Милана» и форварда Виллиана Жозе из «Реал Сосьедад». Оформить эти сделки не получилось.

Жиру уже на протяжении двух лет выступает за «Челси», ранее он провел пять с половиной сезонов в составе – принципиального соперника «Тоттенхэма» по дерби Северного Лондона.

Статистику форварда можно посмотреть здесь.