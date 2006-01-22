«МЮ» предложил за Бруну Фернандеша 55+10 млн евро

и «Спортинг» продолжают переговоры о трансфере полузащитника .

Английский клуб предложил за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что требует за футболиста 80 миллионов евро. При этом «МЮ» сообщил португальцам, что сделка не будет заключена, если лиссабонцы не снизят цену.

Фернандеш уже согласовал контракт с «Юнайтед». Его зарплата составит 130 тысяч фунтов в неделю, если трансфер состоится.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей в чемпионате Португалии, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел