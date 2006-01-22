«МЮ» предложил за Бруну Фернандеша 55+10 млн евро

«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» продолжают переговоры о трансфере полузащитника Бруну Фернандеша.
Английский клуб предложил за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» требует за футболиста 80 миллионов евро. При этом «МЮ» сообщил португальцам, что сделка не будет заключена, если лиссабонцы не снизят цену.
Фернандеш уже согласовал контракт с «Юнайтед». Его зарплата составит 130 тысяч фунтов в неделю, если трансфер состоится.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей в чемпионате Португалии, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.
В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел