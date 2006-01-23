Моуринью – журналисту: «Как Лиссабон? Фернандеш переходит в «МЮ» или нет?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча АПЛ с «Норвичем» (2:1) в среду пошутил по поводу возможного трансфера полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в .

На послематчевой пресс-конференции присутствовал журналист Sky Sports, которого отправляли в Лиссабон в связи с возможным трансфером футболиста.

Сначала Моуринью спросил у репортера: «Как Лиссабон? Хорошо? В Лиссабоне хорошо?».

После нескольких вопросов тот же журналист хотел что-то узнать у Моуринью по поводу следующего матча , но португалец прервал его.

«Так Бруну Фернандеш переходит в «Юнайтед» или нет? Значит, ты поехал в Лиссабон, а он не переходит? Переходит или нет?» – уточнил Жозе.

Уже в четверг стало известно, что «МЮ» не купит Фернандеша. Совладелец клуба Джоэл Глейзер не готов платить 80 миллионов евро «Спортингу».

Моуринью был главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2016-2018 годах.