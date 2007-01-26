Психолог о Кокорине: «Стоит перестать считать себя особенным. Сломается от перехода в «Сочи» – значит, нет спортивного характера»

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил ситуацию форварда Александра Кокорина, которого отправляют в аренду в «Сочи».

– Футболист так же [как и тренер] должен быть готов к уходу. Другое дело, что у Кокорина есть осложняющие обстоятельства. Он недавно понес наказание, и, очевидно, у него были ожидания после этого. Он хотел показать всем, что ничего не потерял и даже стал лучше.

В «Сочи» это сделать сложнее, чем в «Зените». Совершенно другая ситуация, другое количество фанатов, другие цели. От этого ему обиднее. Но, с профессиональной точки зрения, любой футболист должен быть к этому готов.

Мы все время говорим, как много они получают. Но такие деньги платятся за риск здоровью и за то, что их судьбой распоряжаются по воле руководителей. Надо сжать зубы и доказывать. Конечно, это сложнее, но правила игры везде одни.

— Получается, Кокорину не стоит сейчас жаловаться?

— Жаловаться можно. Но это чисто бизнес, к чему всякие спекуляции? Я понимаю боль Кокорина и его трудности, но даже Черчесов говорит, что ему там будет лучше. Да, нет такого пиара, такого числа фанатов. Но и нет такой конкуренции и ответственности.

Кокорин убежден, что он особенный, убежден в том, что к нему должны относиться иначе. Имеет ли он на это право?

Я его игроком равным Стрельцову и близко не считаю. В советское время он во многие клубы не прошел бы в основной состав. Именно по уровню мастерства.

— Кокорина сейчас все поддерживают.

— Семак занимает правильную педагогическую позицию, поддерживая своего человека. Но, простите, Семак занимается педагогикой. А у руководства «Зенита» и «Сочи» другие задачи. Они, если хотите, общеспортивные. Каждый прав со своей колокольни.

Правила жестоки, но где вы в этом мире видели справедливость? Я не видел. Почему Кокорин ее добивается только для себя?

— Не сломается ли Александр после перехода в клуб, где он не хочет играть?

— Если он не сломался в тюрьме, а сломается от перехода в «Сочи» – значит, у него большой футбольный талант, но нет психологической устойчивости. А значит, нет спортивного характера.

Мало красиво бить по мячу, надо еще и уметь доказывать. И вообще стоит пересмотреть некоторые жизненные установки и перестать считать себя особенным, – сказал Гущин.

«Зенит» проиграл 3:6 «Зальцбургу»: Кокорин капитан, у Дзюбы 2 ассиста, играли 3 тайма по 40 минут

Вадим Гущин: «Исполнил все свои мечты – что дальше? Идешь и морды бьешь от скуки»