Роман Широков: «Кокорину переход в «Сочи» во благо. Так он продлит контракт с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе в «Сочи» на правах аренды нападающего Александра Кокорина.

– Ты наблюдаешь сюжет под названием «Кокорин переходит в аренду в «Сочи». Какие впечатления как у бывшего футболиста?

– Сериал захватывающий. Сегодня переходит, через час – нет, потом опять переходит. Да нормально на самом деле к этому нужно относиться. Осталось 11 туров, «Зенит» очень близок к чемпионству, у петербуржцев наигранный состав.

Понятно, что возвращается – он по-любому должен тоже играть. Плюс еще Саша. То есть нужно поменять двух человек в сыгранном ансамбле. Плюс есть Дзюба, Азмун – сложившаяся связка. И рисковать с тем, чтобы наиграть этих ребят… Одного я еще могу допустить.

Если исходить из того, сколько заплатили за Малкома, конечно, он должен уже приносить отдачу какую-то. Соответственно, наверное, будет приоритет в его сторону. Получается, Саше нужно играть. И играть как можно больше. Даже для того, чтобы попытаться попасть на чемпионат Европы, – почему нет.

В «Зените», наверное, это будет сделать чуть сложнее, даже не чуть, а более сложно, чем в «Сочи». В «Сочи» он будет одним из лидеров, он будет играть достаточно игрового времени. Судя по тому, как он сейчас работает, он в отличной форме, поэтому я больше чем уверен, что он там будет основным игроком. Соответственно, он поможет «Сочи» и сделает даже хорошо в тысячу раз для себя. Тем самым он продлит контракт с «Зенитом» и так далее. Я думаю, что переход во благо ему. Я не знаю, почему они внутри не могут никак скоммуницировать, но это уже проблемы внутренние «Зенита». Я думаю, все решат.

– То, что так странно организована коммуникация, удивляет? Честно говоря, нас приучили за последние много лет, что в «Зените» работают четко. А тут такой бардак.

– Непривычно видеть. По крайней мере, последние года два в «Зените» такого не было. Странно. Но я думаю, что сейчас разберутся. Может, посленовогодние мероприятия помешали скоммуницировать более логически, как должно быть, – сказал Широков.

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