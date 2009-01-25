Александр Медведев: «Матч с «Зальцбургом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Генеральный директор Александр Медведев высказался относительно ситуации с форвардом .

«Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе.

Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды.

Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из . Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – сказал Медведев.

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