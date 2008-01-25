Федотов о Кокорине: «Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможном переходе форварда Александра Кокорина на правах аренды.

— Как вы восприняли аренду ? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».

— Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной. Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную.

Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись. Саше по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов.

— Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?

— Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин — первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.

— Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?

— Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста, – сказал Федотов.

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