Директор «Сочи» о Кокорине: «Если профессионал, должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.
– Вы выходили на отчима футболиста Кирилла Логинова?
– А мне надо на отчима выходить?
– Он ведет его дела.
– Я с ним не общался.
– Как вы считаете, поможет ли «Сочи» Кокорин, который не хочет играть за вашу команду?
– Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?
– Нет, его агент.
– Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?
Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что, больше не о чем писать? – сказал Рубашко.
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