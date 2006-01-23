Директор «Сочи» о Кокорине: «Если профессионал, должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с переходом форварда Александра Кокорина на правах аренды.

– Вы выходили на отчима футболиста Кирилла Логинова?

– А мне надо на отчима выходить?

– Он ведет его дела.

– Я с ним не общался.

– Как вы считаете, поможет ли «Сочи» Кокорин, который не хочет играть за вашу команду?

– Кто сказал, что он не хочет? Сам Александр?

– Нет, его агент.

– Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что, больше не о чем писать? – сказал Рубашко.

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