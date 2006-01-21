Аджоев о расширении до 18 команд: «За счет лидеров ФНЛ уровень РПЛ точно не упадет»

Президент тульского Гурам Аджоев высказал мнение об идее расширения РПЛ до 18 команд.

«Вряд ли это [снижение уровня чемпионата России из-за добавления команд из ФНЛ] произойдет. Те команды, которые находятся на лидирующих позициях в ФНЛ, имеют, как правило, и хорошие условия, и неплохие возможности. За счет них уровень РПЛ точно не упадет. Наоборот, они должны повысить конкуренцию в нашем чемпионате.

На сегодняшний день во многих городах существуют очень хорошие условия для клубов РПЛ. Это является наследием чемпионата мира, когда по всей стране были построены великолепные стадионы, тренировочные базы. Все это обязательно должно использоваться и работать.

Кроме того, увеличение команд в РПЛ предполагает большее количество матчей, так будет интереснее для болельщиков. Игры будут проходить в летние месяцы на качественных полях.

Появится возможность увеличить и посещаемость, потому что в теплую погоду всегда приятно прийти и поддержать свою команду в комфортных условиях», – сказал Аджоев.

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