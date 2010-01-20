Генсек РФС раскритиковал решение РПЛ о расширении до 18 клубов: нет ни спортивных, ни экономических предпосылок

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

– Работа по возможному изменению формата РПЛ идет давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола.

Мы понимаем, что для большинства клубов РПЛ, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей.

Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей РПЛ уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить.

Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы.

Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню РПЛ.

Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет.

– Говорить о расширении РПЛ с сезона-20/21 рано?

– Не считаю, что из пирамиды российского футбола можно просто так взять и вынуть основной турнир, переформатировав его подобным образом. Подобные изменения затронут и ФНЛ, и ПФЛ, и Кубок России. Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды и только после этого принимать решение о расширении РПЛ. А сейчас речь, как вы заметили, идет уже о сезоне-20/21.

Я никогда не был сторонником изменений правил по ходу соревнования. Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах.

В общем, вопросов много. Если РПЛ решит вынести свое предложение на исполком, который запланирован на февраль, то все вместе его обсудим, – сказал Алаев.

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво

РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы