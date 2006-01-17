Черданцев о расширении РПЛ: «Это выполнение указа Госсовета использовать инфраструктуру ЧМ, но за чей счет банкет?»

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал идею расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

«Расширение до 18 – это выполнение указа Госсовета по спорту об использовании инфраструктуры ЧМ.

Но. За чей счет банкет? Кто будет содержать «Балтику», «Мордовию» и т. д.?

И если клубы с инфраструктурой ЧМ встанут на вылет в первый же сезон, будет нарушаться спортивный принцип? А смысл тогда?» – написал Черданцев в твиттере.

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РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы