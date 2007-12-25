Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов в интервью Sports.ru высказался о конфликте форварда «Зенита» с болельщиками «Спартака».

– Ты бы обиделся, если бы тебя посылали болельщики?

– Мое мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно.

– Ну вот тебе кричат: «Обухов, иди на ###!». Тебе было бы все равно?

– Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жены, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого, – сказал форвард.

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