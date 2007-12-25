Кержаков о видео с Быстровым у гей-клуба: «Давайте оставим эту историю, у всех они были. Просто вас не снимали на камеру»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал о своем взаимодействии с в штабе команды.

– Как пришла идея позвать в помощники Быстрова?

– Спонтанно. Володя – очень хороший человек, и одна из главных причин его приглашения в том, что он готов спорить, но при этом готов и слушать. Тот человек, который не скажет, что он не готов работать без того и без сего. Будет делать то, что мы решим, и не свернет с пути.

– В одном интервью вы назвали его уникальным помощником главного тренера. В чем его уникальность?

– Ха-ха, это у ребят надо спрашивать. С нами это тренер, а в коллективе игроков – игрок. Словно 18-летний парень, пока не зайдет в тренерскую комнату.

– Играет с ними в двусторонках?

– И не только в футбол. Но, наверное, это хорошо. Раз ребята довольны, раз у нас есть результат, почему нет?

– Вспоминается видео, где он, как 18-летний парень, тусуется возле гей-клуба и получает по лицу.

– Давайте оставим эту историю, у всех они были. И у меня, и у Володи, и, может быть, у вас. Просто вас не снимали на камеру. Даже если у Володи были попытки перехода границ, мы их убрали с самого начала и сейчас сохраняем баланс.

– Немного о границах. Недавние слова Быстрова о задержаниях фанатов: «Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить». Насколько они допустимы для тренера сборной России?

– Не могу говорить своему сверстнику, что он должен рассказывать.

– Но вы его босс.

– Как босс я нахожусь с ним только на сборах. В свободное время не могу контролировать всех, кто чем занимается. Если он считает нужным это сказать, пусть. Если есть те, кто с ним в этом не согласен, они с ним поспорят.

– А вы согласны?

– Я не вступаю в такие полемики. Мне не интересны конфликты на уровне того, что сказал один и как ему ответил другой. Думаю, что, если наше руководство посчитало это высказывание неправильным, с ним уже связались и поговорили.

– Почему этого не сделали вы?

– Лично я не могу его контролировать. Были моменты, когда я ему звонил и говорил, что те вещи, которые он говорит на ТВ, не совсем корректны относительно других тренеров. Должна соблюдаться некая этика – это наши коллеги, и мы тут только в начале пути. Вот это я ему говорил, и он вроде прислушивается.

– Как именно он реагирует на подобные слова?

– Если говорить мягко: он не согласен, – ответил Кержаков с улыбкой.

Быстров и Кержаков ранее выступали вместе за .