Варан о класико: «На мне было два пенальти»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан заявил, что на нем в матче с «Барселоной» было два фола в штрафной соперника.

«На мне было два пенальти», – сказал Варан.

На 17-й минуте после подачи углового Клеман Лангле прямой ногой попал в бедро Варану. Через несколько минут после подачи с углового держал Варана за футболку.

Матч обслуживал . Арбитр не зафиксировал фолов в этих эпизодах и не воспользовался видеоповторами.

Фото: кадры из трансляции телеканала «Матч ТВ»

«Реал» уверен, что в класико надо было ставить два пенальти за фолы на Варане. Судья не заметил, ВАР не вмешался

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