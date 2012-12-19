Варан о класико: «На мне было два пенальти»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан заявил, что на нем в матче Ла Лиги с «Барселоной» было два фола в штрафной соперника.
«На мне было два пенальти», – сказал Варан.
На 17-й минуте после подачи углового Клеман Лангле прямой ногой попал в бедро Варану. Через несколько минут после подачи с углового Иван Ракитич держал Варана за футболку.
Матч обслуживал Алехандро Эрнандес. Арбитр не зафиксировал фолов в этих эпизодах и не воспользовался видеоповторами.
Фото: кадры из трансляции телеканала «Матч ТВ»
«Реал» уверен, что в класико надо было ставить два пенальти за фолы на Варане. Судья не заметил, ВАР не вмешался
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