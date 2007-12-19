Эмилио Бутрагеньо: «Странно, что ВАР не вмешался в эпизоды с Вараном»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо после ничьей с «Барселоной» (0:0) в прокомментировал спорные эпизоды.

В одном из моментов мадридцы требовали назначить пенальти за фол защитника каталонцев Клемана Лангле против в штрафной «Барсы».

«Вы знаете, что мы сторонники ВАР. Технология должна помогать арбитру, ведь он не может видеть все. Для этого ВАР и существует. Он должен вступать в действие, когда есть явная ошибка. Странно, что ВАР не вмешался в эпизоды с Вараном.

Судья не заметил два явных фола. Но трудно понять, почему в таких эпизодах не был использован ВАР. Вот это всех смущает», – сказал Бутрагеньо.