Лангле о моменте с Вараном: «Можете думать, что это пенальти, но ВАР нужно уважать»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после матча с «Реалом» (0:0) в высказался о спорном эпизоде.

Мадридцы требовали назначить пенальти за фол Лангле против в штрафной каталонцев.

«Можете думать, что это пенальти, но ВАР принял решение, и его нужно уважать.

Хотел выбить мяч, использовал ноги и тело, чтобы сделать это посильнее. И случайно я коснулся ноги Варана.

Я не тот, кто любит бить игроков, а Рафаэль мой приятель. Я просто мощно выносил мяч.

Покидаем стадион с ощущением, что потеряли два очка. У нас тоже были явные моменты, так что мы испытываем горько-сладкое чувство.

На «Камп Ноу» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу», где они всегда должны побеждать», – сказал француз.

В класико протесты затмили футбол: перед матчем – драка болельщиков, игру приостановили из-за шаров на поле

Собрали для вас эмоции этого класико: скука, грусть, разочарование, боль