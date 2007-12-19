Сергей Егоров: «Возможно, будет грант государства на крышу стадиона ЦСКА»

Журналист Сергей Егоров рассказал о возможном оснащении крышами некоторых стадионов российских клубов.
«С момента перехода акций ЦСКА в ВЭБ была тема по крыше стадиона – якобы и будет платить банк.
По моей информации, нет – платить банк не будет. Возможно, на крышу стадиона будет выделен грант государства.
И кстати, не только для одного стадиона. Говорят о том, что в Оренбурге планируют строительство новой арены на 19-20 тысяч зрителей с крышей, при этом на нынешнем стадионе устранят все недостатки, о которых говорили в РПЛ.
В этом случае, если «Оренбург» сохранит место в лиге, мы не услышим более формулировок «разрешить в виде исключения проведение матчей в РПЛ на арене в Оренбурге».
По «Тамбову» есть большие вопросы по будущему сезону – не исключен вариант, при котором в регламент внесут пункт, запрещающий подобные нынешнему сезону истории, когда клуб весь сезон проводит в другом городе.
Клубу стоит очень оперативно заняться стадионом в Тамбове. Иначе лицензию не выдадут», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
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