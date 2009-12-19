Вальверде о класико: «Не помню у «Реала» таких явных моментов, как у «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о матче с (0:0) в Ла Лиге.

«Эта Ла Лига нормальная, прошлые две, когда мы выиграли с большим преимуществом, – нет.

Нам было трудно преодолеть давление, но я не помню у соперника таких явных моментов, как у нас.

Конечно, нам бы хотелось выиграть, за нас был фактор своего поля, и мы чуть больше были обязаны победить.

«Реал» провел здесь хороший, тяжелый для нас, матч, как они всегда это делают», – сказал тренер.

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