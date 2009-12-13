Гинер о переходе 75% акций ЦСКА ВЭБу: «Тепло отношусь к ним, рад, что мы будем партнерами»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами», – сказал Гинер.

Ранее стало известно, что под контроль ВЭБа перейдет комплекс недвижимости клуба, включающий «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр. Гинер сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить клубом.

ВЭБ.РФ – государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики, на 100% принадлежит Российской Федерации.

Госкорпорация ВЭБ.РФ получит более 75% акций ЦСКА, Гинер останется президентом