Игрок сборной СССР Шикунов о Дзюбе: «Это ж аферюга! Летит мяч, он защитника за шиворот хвать, судьи – ноль внимания»

Бывший игрок ростовского СКА и серебряный призер Евро-1964 в составе сборной СССР Юрий Шикунов высказался о нынешних российских футболистах.

— Кто из современных российских футболистов играл бы в вашем СКА?

— Еременко. Он мне очень нравится. Технарь, поляну видит изумительно. Вот насчет Акинфеева не уверен. Конечно, большой мастер, но и у нас вратари были классные — Витя Киктев, Толя Иванов, Саша Бойченко...

— играл бы?

— Да ну, какой Дзюба? Это ж аферюга! Вы приглядитесь, что его голам предшествует. Летит мяч, Дзюба защитника за шиворот хвать. Отталкивает, разворачивается, спокойно бьет по воротам. Судьи — ноль внимания.

Вот в еврокубках и на уровне сборной такие фокусы уже не проходят. Поэтому и голов у Дзюбы там намного меньше, – сказал Шикунов.

«Футбол – для народа». Дзюба говорит, что не ходил к Прядкину, и против закрытия фанатских трибун