Дзюба о «Спартаке»: «Удивляют болельщики, которые говорят, что их команду засудили»

Нападающий Артем Дзюба поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ против (1:0).

— Очень непростая игра. Эмоции в таких встречах захлестывают. Много нервов, борьбы.

Мне кажется, в первом тайме у «Спартака» не было ни одного шанса, гости постоянно били по аутам, ничего не получалось.

Мы показали хороший футбол: и подходы создавали, и простреливали, так что в целом 1:0 закономерный итог.

— А второй тайм?

— Удаление спутало все карты. Меня удивляют спартаковские болельщики, когда говорят, что их команду засудили.

Нам, конечно, немного повезло, когда Понсе попал в штангу, когда Миша Кержаков блестяще сыграл в моменте с Ларссоном. Все остальное — удары из-за пределов штрафной, которые вообще не доставляли проблем.

Но и мы могли забить: и когда Саша Ерохин простил москвичей из центра штрафной, и когда я упустил момент, – сказал Дзюба.

На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Семак обыграл Тедеско прессингом и заменами. В большинстве «Спартак» был слишком предсказуем

«Спартак» слишком сырой, чтобы играть с «Зенитом» на равных. Это был максимум